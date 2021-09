États-Unis : Amende pour n'avoir pas prévu un prix du baril négatif

La firme américaine Interactive Brokers a écopé d'une prune de 1,75 million de dollars, car son système n'affichait pas les prix en dessous de zéro, un scénario qui s’est produit en avril 2020.

La société américaine Interactive Brokers a été mise à l'amende mardi aux États-Unis pour ne pas avoir prévu dans son système informatique un phénomène défiant pourtant à première vue le bon sens: la chute du prix du baril de pétrole à -37,63 dollars. On est alors, en avril 2020, en plein début de pandémie; l'économie du pays est quasiment à l'arrêt et la demande en brut a chuté aux États-Unis.

Système pas adapté

Les vendeurs de pétrole non seulement ne trouvent plus d'acheteurs, mais peinent aussi à stocker le surplus. Et quand un contrat à terme sur le baril de pétrole coté à New York dit «WTI» (West Texas Intermediate) arrive près de son expiration, ils doivent payer pour annuler l'achat, d'où le prix négatif. Malgré des signes avant-coureurs, Interactive Brokers n'avait pas prévu cette possibilité et configuré en conséquence son système de courtage électronique.