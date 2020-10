Gazoduc Nord Stream 2 : Amende record de 7 milliards de francs infligée à Gazprom

La société russe Gazprom a été amendée par un office anti-monopole polonais pour la construction du gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie et l’Allemagne. Cinq autres sociétés engagées dans le projet ont également été condamnées à une amende.

En 2016, l’office anti-monopole polonais UOKiK a estimé que Nord Stream 2 pouvait nuire à la concurrence et a refusé d’approuver le consortium, avant de lancer deux ans plus tard une procédure contre les six sociétés.

Projet «politique»

«Ce n’est rien d’autre qu’un élément de la géopolitique russe visant les intérêts non seulement de la Pologne, mais de toute l’Europe centrale et orientale et d’une grande partie de l’Union européenne, et l’un de ses fondements – la solidarité énergétique», a-t-il encore dit.