Fuite de 690’000 saumons au Chili Amende record pour un «dommage environnemental irréparable»

Une entreprise d’élevage de saumons a été lourdement amendée pour avoir été responsable de la fuite de centaines de milliers de poissons bourrés d’antibiotique dans les eaux sauvages.

Agents pathogènes et maladies

Le second délit, considéré comme mineur, concerne l’«absence d’installations adéquates pour éliminer la mortalité des poissons» et s’élève à 2,7 millions de pesos (environ 3400 dollars).

Le danger pour l’environnement réside dans le fait que ces saumons sont une espèce invasive et prédatrice qui provoque une diminution du nombre d’espèces endémiques dans la région, altère l’habitat marin et met en danger la faune et les saumons provenant d’autres centres d’élevage en raison de la possibilité de transmettre des agents pathogènes et des maladies, selon la SMA.