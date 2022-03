Bâle-Campagne : Amende réduite pour avoir dépassé à toute pompe un traînard

Un quadragénaire a frôlé de peu le délit de chauffard en roulant à 137 km/h hors agglomération. Il a contesté son amende qui a passé de 4000 à 1000 francs.

Le juge a suivi les arguments du prévenu

L’accusé a contesté la sentence et s’est adressé au tribunal pénal de Bâle-Campagne où il s’est présenté lundi sans l’assistance d’un avocat. Il a déclaré avoir été contraint d’appuyer sur le champignon et d’adopter un comportement fautif. «Lorsque j’ai dépassé, la voiture devant moi a accéléré massivement, à plus de 100 km/h.» Le juge unique l’a cru et l’amende a été réduite de 4000 à 1000 francs.