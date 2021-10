France : Amende requise contre Brigitte Bardot pour injures raciales

L’ex-actrice avait notamment traité en 2019 les Réunionnais d’«autochtones ayant gardé leurs gènes sauvages».

Créatrice d’une fondation portant son nom et œuvrant à la protection des animaux, l’inoubliable interprète de «Et Dieu… créa la femme», désormais âgée de 85 ans, avait adressé en mars 2019 une lettre ouverte à Amaury de Saint-Quentin, alors préfet de l’île française de La Réunion. Se disant «envahie par des lettres dénonçant la barbarie que les Réunionnais exercent sur les animaux», Brigitte Bardot avait affirmé que «les autochtones ont gardé leurs gènes de sauvages». Elle avait aussi comparé La Réunion à «l’île du diable» avec «une population dégénérée encore imprégnée des traditions barbares qui sont leurs souches».

«Le racisme n’est pas une opinion»

Ces invectives avaient provoqué une grande indignation dans l’île. Annick Girardin, à l’époque ministre française des Outre-mer, avait adressé une lettre ouverte à l’ex-actrice. «Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit», avait-elle rappelé. Plusieurs associations françaises de lutte contre le racisme et les discriminations (Licra, Mrap, SOS Racisme), ligue des droits de l’homme et associations et groupements religieux hindous, notamment, avaient porté plainte contre l’ancienne actrice. Brigitte Bardot avait présenté des excuses aux Réunionnais en justifiant sa colère par ce qu’elle estime être le «sort tragique» des animaux dans l’île.