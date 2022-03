Canton de Saint-Gall : Amende salée après l’achat de faux carnets de vaccination

Un homme avait été abordé par un inconnu dans un centre de dépistage. Il avait accepté d’acheter deux faux carnets de vaccination en vue d’obtenir un certificat Covid.

Dans le canton de Saint-Gall, un homme a été condamné par ordonnance pénale pour falsification de documents. En novembre 2021, l’individu et son épouse s’étaient rendus dans un centre de dépistage pour faire un test Covid. Sur place, ils ont été abordés par un inconnu qui voulait savoir s’ils étaient intéressés par un certificat de vaccination.

Si sa femme a décliné l’offre, l’homme a poursuivi l’échange avec l’inconnu. Ils ont alors passé un accord pour l’obtention de deux carnets de vaccination pour 300 francs chacun. Comme convenu, l’homme a déposé quelques jours plus tard 600 francs dans sa boîte aux lettres. Dans la journée, l’argent a été récupéré et deux carnets de vaccinations déposés. Il s’agissait de documents internationaux vierges sur lesquels figuraient une vaccination Covid en août et une autre en septembre 2021. Les carnets de vaccination auraient été établis à Berlin.