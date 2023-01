Amende salée pour avoir roulé ivre

Saint-Gall : Amende salée pour avoir roulé avec 2,45 pour mille dans le sang

Les dommages ont été estimés à plus de 12’500 francs.

Le ministère public de Saint-Gall a récemment condamné un homme de 61 ans à une peine pécuniaire avec sursis de 80 jours-amendes à 200 francs pour conduite intentionnelle dans un état d’incapacité de conduire, non-maîtrise du véhicule et violation du Code de la route ( voir encadré pour rappel des faits).

À l’amende s’ajoutent encore des frais et des dépenses qui s’élèvent à un peu plus de 2200 francs. L’accusé aura donc une facture totale de plus de 6600 francs. Le ministère public a déjà fait savoir qu’il se réserve le droit de facturer d’éventuels frais ultérieurs.