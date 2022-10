Fribourg: Amende salée pour de la terre entreposée

C’est lors d’une visite surprise, le 19 janvier dernier, que le Service des forêts du Canton de Fribourg a constaté l’infraction. Alors qu’une distance minimale de 15 mètres aurait dû séparer le front d’exploitation d’une gravière et la lisère de la forêt à proximité, il n’y avait par endroits qu’entre 4 et 8 mètres. De la terre avait aussi été stockée entre la lisière et le front d’exploitation, «entravant ainsi l’accès de la forêt afin d’en assurer l’entretien et l’exploitation», note le Ministère public fribourgeois. Par ordonnance pénale, l’un des responsables de la gravière a été condamné à une amende de 3000 francs. La distance minimale à respecter était connue de ce dernier depuis 2016, puisqu’elle avait été spécifiée dans le permis de construire délivré cette année-là.