Suisse romande: Amende salée pour un faux prof d’auto-école dénoncé

Des profs de conduite non habilités sillonnent les routes romandes. Cinq à six cas par an sont signalés et condamnés en Suisse romande.

Une voiture d’auto-école dans la circulation. VQH /Philippe Maeder

Les apprenants le savent bien: il faut disposer d’un certain budget pour passer son permis de conduire en Suisse. Face à cette réalité économique, des instructeurs non formés essaient de s’immiscer sur le juteux marché de l’école de conduite en cassant parfois les prix. La pratique est non seulement illégale, mais elle peut également s’avérer dangereuse. Les moniteurs auto-proclamés ne disposent souvent pas d’un système adéquat (doubles pédales) et surtout, de la formation requise.

Non-titulaire d’un brevet fédéral, un quarantenaire avait joué les profs d’auto-école entre le 1er mars 2020 et le 30 octobre 2022, sur les routes neuchâteloises. Le Somalien, dont le véhicule n’était pas muni des des dispositifs prescrits, a été dénoncé par la Fédération romande des écoles de conduite (FREC) à la justice. Celui qui avait notamment emmené sur l’autoroute un élève insuffisamment formé a été condamné à 800.- d’amende et a dû s’acquitter des 1182.- de frais de la cause.

«On dénonce généralement les moniteurs non habilités sur deux axes: pour concurrence déloyale et pour inobservation de l’ordonnance fédérale sur les moniteurs de conduite», détaille Jean-Bernard Chassot, directeur de la FREC. Pour obtenir la condamnation de ces profs de pacotille, il faut fournir des preuves. Des éléments collectés généralement par les vrais professionnels de l’auto-école. «A force de les croiser sur les routes, avec des élèves différents, nos membres arrivent à les débusquer et à les identifier», poursuit notre interlocuteur. Ainsi, cinq à six cas par an sont signalés et condamnés en Suisse romande.

Un brevet et des cours de perfectionnement Pour prétendre à accompagner de manière professionnelle des élèves conducteurs, il faut être titulaire d’un brevet fédéral. Une formation coûteuse dispensée sur 18 mois et soumise à un examen final. Une fois le sésame obtenu, les profs d’auto-école sont tenus de suivre des cours de perfectionnement obligatoires tout au long de leur carrière, à raison de cinq jours par tranche de cinq ans.