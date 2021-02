«La stupidité de cette situation me laisse sans voix. Je pense que les automobilistes devraient tous être informés de l’erreur à ne pas commettre…» Le 7 janvier dernier, Pierre-Alain a été collé par la police municipale alors qu’il avait bel et bien payé son stationnement via l’app officielle Paybyphone. Son unique erreur a été d’omettre d’indiquer le code canton VD qui précède son numéro de plaques.