Lausanne : Amendes à la pelle pour avoir dépassé 30 km/h

22% des véhicules en infraction

À Genève, la limitation généralisée de 300 axes du centre n’est toujours pas entrée en vigueur, trois partis politiques (UDC, PLR et MCG), le TCS et plusieurs associations ayant fait recours en novembre dernier. Mais dans les zones 30 existantes, les radars crépitent. L’an dernier, 22% des véhicules passés dans le champ de détection des radars fixes et mobiles sur des tronçons à 30 km/h étaient en infraction», selon la police cantonale genevoise. Les autorités lausannoises et genevoises assurent qu’il s’agit d’améliorer la sécurité routière et de limiter les nuisances sonores, et non de remplir les caisses publiques.