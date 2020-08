Berne

Amendes données aux diplomates: deux tiers ne paient jamais leur dû

La Ville de Berne a perdu 70’000 francs en 2019 à cause des bûches non réglées par le personnel diplomatique, protégé par l’immunité.

La situation est toutefois sur une tendance positive: il y a quelques années, la part des amendes payés n’était que d’environ 10%. Le journal bernois note que les autorités ne baissent pas totalement les bras face à la situation. Les amendes impayées par des membres de missions diplomatiques sont transmises au Département fédéral des affaires étrangères, qui à son tour les renvoie, bien que pas systématiquement, aux ambassades concernées. Selon le DFAE, la tactique semble montrer ses fruits et les ambassades coopèrent plus volontiers lorsqu’est utilisé le canal diplomatique au lieu de policier.

Le «Bund» a cherché à savoir, auprès du DFAE, quelles représentations étrangères étaient les plus souvent concernées par les amendes. Mais le Département, sans doute par souci de ne pas se froisser avec ses interlocuteurs, ne tient pas une telle statistique. En Grande-Bretagne et aux Pays-Bas en revanche, l’État clouait au pilori, et de manière tout à fait publique, les diplomates fautifs. Dans ces pays, les plus mauvais élèves étaient les diplomates russes et géorgiens.