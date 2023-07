Genève: Amendes et rappels d’impôts: un pactole pour le canton

Les rappels d’impôts et les amendes délivrées par le bras armé du fisc fédéral, la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE), ont atteint la somme de 547 millions de francs, l’an dernier. L’immense majorité de ce montant concerne un canton en particulier: Genève, dont plusieurs contribuables accumulent 520 millions de redressements. Un record, selon le «Matin Dimanche». Plusieurs facteurs expliqueraient cette situation particulière au bout du lac par rapport au reste de la Suisse.

D’abord, Genève abrite une concentration importante de riches contribuables, dont certains ne sont de loin pas à jour avec leurs impôts. La résolution de quelques cas individuels peut alors rapporter gros. Le canton aurait aussi la réputation de souvent faire appel à la DAPE, d’être moins coulant et plus légaliste que d’autres cantons, même si Genève - qui a augmenté ses effectifs en matière de contrôles fiscaux, ces dernières années - se défend de faire la chasse aux contribuables. Les sommes annoncées par le fisc fédéral ne vont cependant pas automatiquement gonfler les comptes du canton. Les redressements fiscaux annoncés peuvent faire l’objet de recours, et certains fraudeurs condamnés n’ont pas les moyens de régler les importantes amendes reçues.