Canton de Soleure : Amendés pour avoir brisé la quarantaine en nourrissant leurs animaux

Des Soleurois auraient été dénoncés par leurs voisins pour avoir été nourrir leurs chevaux et promener leurs chiens malgré leur isolement. Ils écopent d’une amende.

Le chemin forestier par lequel le couple passait pour aller nourrir ses chevaux. 20 Minuten/privé

Un jugement de justice passe très mal auprès de deux Soleurois. En effet, le Tribunal de Bucheggberg-Wasseramt (SO) les a reconnus coupables d’infractions multiples à la loi sur les épidémies. Motif: ce couple ne s’est pas annoncé aux autorités après son retour d’un voyage au Portugal en février dernier. Et il n’a pas respecté la quarantaine obligatoire. Conséquence: chacun devra payer 300 francs d’amende ou effectuer trois jours de prison.

Le couple a fait appel de cette condamnation, expliquent nos confrères de 20 Minuten lundi. Car il ne s’estime pas coupable. «Nous devions quitter la maison deux fois par jour pour nourrir les chevaux et promener nos deux chiens», explique-t-il. Le couple empruntait donc un chemin forestier pour se rendre matin et soir à l’écurie à 20 minutes de là. «Le 4e jour de notre quarantaine, alors que nous étions en train de nourrir les chevaux, la police est arrivée et nous a informés que nous avions enfreint la quarantaine», raconte ce jardinier de 28 ans.

Les chevaux seraient morts de faim

«Nous sommes tenus au bien-être de nos animaux. Si nous les avions laissés seuls pendant dix jours à cause de notre quarantaine, nous aurions eu la protection des animaux sur le dos, car les chevaux seraient morts de faim», proteste-t-il. «Nous ne sommes pas des négationnistes du Covid, mais nous voulons que les mesures soient appliquées de manière proportionnée», ajoute-t-il.

Selon ses explications, le couple n’aurait trouvé personne pour garder les animaux. L’homme n’a en effet plus de contacts avec ses parents et les parents de son amie étaient à l’hôpital. En outre, les connaissances sollicitées n’auraient pas eu le temps de prendre en charge chevaux et chiens, car elles exploitaient leurs propres fermes.

Dénoncé par une voisine

Et ce qui fâche encore plus le couple, c’est qu’il est sûr d’avoir été dénoncé par la voisine qui habite l’autre moitié de la ferme. «C’est la seule personne qui pouvait nous observer et qui savait aussi où se trouvaient nos chevaux», explique-t-il. Selon lui, elle aurait vraisemblablement voulu les embêter en raison de désaccords. «Lorsque nous sommes rentrés du Portugal, elle a exigé que nous ne passions pas la quarantaine dans sa maison, ce que nous avons refusé.» Interrogée par 20 Minuten, la propriétaire en question a toutefois rejeté ces accusations.

À noter qu’il n’existe pas d’informations officielles sur d’éventuelles exceptions au respect strict de la quarantaine imposée par l’OFSP. Ce sont les cantons qui sont compétents en la matière.