Boudry (NE)Amendés pour une fiesta sauvage en plein Covid-19

La discrétion n’assure pas toujours l’impunité. C’est ce qu’ont appris deux jeunes Neuchâtelois de 24 et 25 ans. Le duo vient d’être condamné pour avoir organisé une fête sauvage dans une forêt de Boudry le 18 juillet dernier. De midi à 20h, la sono hurlait, bière et rhum coulaient à flots et à (très) bon prix, sans qu’aucune autorisation n’ait été accordée.