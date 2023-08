Amendes salées: Ici, les touristes ne s’habillent pas comme ils veulent

Dernière restriction en date: sur l’île d’Ischia, dans le sud de l’Italie, les vacanciers sont soumis à des règles vestimentaires strictes dans la ville de Forio, située à l’ouest de l’île volcanique. Comme le rapporte le quotidien italien «La Repubblica», son maire, Stani Verde, a récemment introduit de nouvelles règles qui interdisent désormais de se promener en maillot de bain ou torse nu dans les ruelles de la vieille ville. Y marcher pieds nus ou en tongs n’est plus permis non plus. Selon l’Italien, la nouvelle réglementation vise à réguler le flux touristique et à «préserver la décence au sein de la ville».