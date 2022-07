Lausanne : Amendes salées pour deux célèbres graffeurs du sud de la France

Deux stars françaises du graffiti vandale s’en étaient prises à un M1 en 2021 à Écublens. Les deux tagueurs devront mettre la main au porte-monnaie.

Krevet et Snole, de leurs noms d’artistes, avaient laissé leurs signatures colorées sur le métro lausannois l’an dernier. Les Français ont tous deux écopé d’une peine pécuniaire de 3600 francs et de 600 francs d’amende. Le Ministère public de la capitale olympique les a condamnés pour dommages à la propriété et contravention à la loi sur les chemins de fer.