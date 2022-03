Football – «Amenez le plus gros godemiché que vous pouvez trouver»

Un nul à Stoke City (2-2), une défaite 4-0 contre les Américains de l’Atlanta United en match amical, puis un revers à Reading (2-1) et un autre à domicile contre Huddersfield (2-0)… C’en était trop pour le dernier carré de supporters du vénérable Birmingham City Football Club. L’équipe de St Andrew’s se traîne à la 20e place sur 24 équipes en Championship et c’est la crise.

Ce week-end, les blues se déplacent sur la pelouse des «Robin’s» de Bristol City, guère mieux classés (17es). Alors les fans birminghamiens vont devoir attendre le 12 mars et la venue de Hull City pour exprimer leur courroux envers leurs dirigeants chinois, accusés de ne pas dépenser assez dans la construction de l’équipe, de manquer de vision à long terme et d’avoir raté la gestion de la rénovation de leur magnifique mais désuète enceinte du Nord-Est de la 2e ville d’Angleterre.

Et comme ils ont eu beaucoup de temps – et sûrement de brainstormings au pub - pour y réfléchir, l’action des supporters promet d’être assez spectaculaire. Ils ont, en effet, inventé le «Big Blues Protest» et ça va être incroyable: «Amenez le plus gros godemiché que vous pouvez trouver et jetez-le sur la pelouse à la 69e minute du match contre Hull le 12 mars.»