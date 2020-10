États-Unis : American Airlines va bien licencier 19’000 de ses salariés

Le PDG de la compagnie a toutefois assuré que ces licenciements seraient annulés si un accord sur une extension de l’aide au secteur aérien était trouvé.

Le PDG de la société, Doug Parker, a toutefois laissé une porte ouverte: «Nous annulerons» ces licenciements «et rappellerons les membres de l’équipe affectés» si démocrates et républicains parviennent dans les jours à venir à un compromis, a-t-il affirmé dans un message adressé aux salariés et consulté par l’AFP. En attendant, l’aide du gouvernement expire ce mercredi. Elle devait aider les compagnies à payer les salaires de leurs pilotes, agents de bord et mécaniciens.