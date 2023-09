Amérique du Sud: Au Venezuela, reprise d'une prison contrôlée par un gang

Plus de 11’000 membres des forces de sécurité ont été mobilisés pour cette opération. AFP

Les autorités vénézuéliennes ont annoncé mercredi avoir repris le contrôle d’une prison qui était entièrement sous la coupe d’un gang, après l’envoi au petit matin de plus de 11’000 membres des forces de sécurité.

La prison de Tocoron dans l’Aragua (centre-nord) était contrôlée par le gang du Tren de Aragua, qui a étendu ses tentacules dans tout le Venezuela et plusieurs pays d’Amérique latine. Selon une enquête menée par la journaliste vénézuélienne Ronna Risquez, interviewée récemment par l’AFP, la police jusqu’ici restait à l’extérieur.

«À l’intérieur, les hommes que j’ai vus avec des armes à feu étaient des prisonniers appartenant à l’organisation. Ce sont eux qui gardent la prison mais pas pour l’État (…) les prisonniers circulent à moto, ils ont des armes» à l’intérieur, avait-elle expliqué.

«Comme un hôtel»

Pour les «détenus», dont le chef du Tren de Aragua, Hector Guerrero Flores dit «Niño guerrero» (enfant guerrier), la prison de Tocoron est, selon la journaliste, «comme un hôtel» avec piscine, zoo, salles de paris clandestins, banque, terrain de baseball, restaurant et même une discothèque.

Condamné à 17 ans de prison pour des homicides et pour trafic de drogue, notamment, Hector Guerrero Flores est officiellement incarcéré mais semblait pouvoir entrer et sortir de prison à sa guise, selon Ronna Risquez. Dans un communiqué, le gouvernement vénézuélien s’est félicité de l’opération «couronnée de succès» et de «la restitution ordonnée et immédiate de l’ordre et le contrôle absolu du pénitencier de Tocoron».

Les détenus ont commencé à être transférés dans les 85 établissements pénitentiaires du pays, a constaté l’AFP. Des autobus lourdement escortés ont quitté le centre pénitentiaire, passant devant des membres de famille de détenus en cris et en pleurs.

«Chaos carcéral»

«Cette prison a été complètement reprise», s’est félicité sur des images diffusées par la télévision d’État le général Remigio Ceballos, ministre de l’Intérieur et de la Justice, selon lequel «la criminalité régnait dans ces espaces».

«Nous avons garanti les droits de l’Homme des personnes privées de liberté», a-t-il souligné, alors que des images montraient des prisonniers assis en rangs au sol, la plupart les mains menottées. Selon le coordinateur de l’ONG Une fenêtre pour la liberté, Carlos Nieto, «par cette action, le gouvernement reconnaît le chaos carcéral dans lequel nous vivons et la négligence dont il a fait preuve pour le résoudre, en particulier dans cet établissement».

Plus tôt dans la matinée, le ministère de l’Information avait annoncé le lancement de l’opération «pour démanteler et mettre fin aux bandes du crime organisé et autres réseaux criminels qui opèrent depuis le centre pénitentiaire de Tocoron» avec le déploiement de «plus de 11’000 soldats prêts à restaurer et à rendre sa dignité au système pénitentiaire national».

Le Tren de Aragua, qui compterait quelque 5000 criminels et tient son nom de la région, est apparu en 2014, opérant dans des activités mafieuses «classiques»: enlèvements, braquages, drogue, prostitution, extorsion. Il a étendu son emprise à d’autres activités, certaines légales, mais aussi à l’orpaillage et l’exploitation minière illégale dans un pays qui dispose de gisements d’or parmi les plus importants du monde. Le gang a aussi profité de la crise que connaît le Venezuela depuis 2013 pour dépasser les frontières et s’installer dans au moins «huit autres pays d’Amérique latine», selon Ronna Risquez.