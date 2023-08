Liam Payne contraint d’annuler des concerts en Amérique latine

«C’est avec le cœur lourd que je dois vous dire que je n’ai pas d’autre choix que de reporter ma tournée en Amérique latine. La semaine passée, j’ai été hospitalisé à cause d’une sérieuse infection rénale. C’est quelque chose que je ne souhaite à personne. Les consignes des docteurs sont que je dois maintenant me reposer pour guérir», a dit Liam Payne, qui a précisé qu’il avait pourtant hâte de se produire en Amérique latine. Le chanteur de One Direction a ajouté qu’il avait commencé à répéter pour ces six concerts: «Mais on m’a fait comprendre que ce n’était pas le bon moment pour moi d’être sur la route. Je suis entouré des meilleures personnes qui vont m’aider à me rétablir. J’espère pouvoir vous donner des shows encore plus grands et meilleurs que ceux qui étaient prévus».