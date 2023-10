Mexique: Au moins 16 morts, dont 12 policiers, dans deux attaques armées

«Violence préélectorale»

L’attaque, dans l’État voisin de Michoacan, a fait cinq morts et deux blessés lorsque des hommes armés ont attaqué le frère du maire de la ville de Tacambaro, selon le bureau du procureur local. Un employé de restaurant et un policier municipal figurent parmi les victimes, tandis que le frère du maire a été blessé.

Le Mexique a enregistré plus de 420’000 assassinats depuis le lancement en 2006 d’une offensive militaire anti-drogue controversée. Depuis lors, le taux de meurtres du pays a triplé pour atteindre 25 pour 100’000 habitants. Plus de 110’000 disparitions ont également été enregistrées depuis 1962, la plupart attribuées à des organisations criminelles.

Les États du Guerrero et de Michoacan sont réputés parmi les plus violents en raison de la lutte entre gangs rivaux de narcotrafiquants et forces de sécurité. Le Guerrero, qui abrite la pourtant célèbre station balnéaire d’Acapulco, est l’un des États les plus pauvres du Mexique.