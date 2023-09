Amérique latine: Un gang international démantelé au Venezuela

Plus de 11'000 membres des forces de sécurité ont été sollicités pour reprendre la prison.

«Nous avons totalement démantelé l’autoproclamé ex-Tren de Aragua», a lancé le ministre de l’Intérieur et de la Justice, l’amiral Remigio Ceballos, lors d’une déclaration à la presse à l’issue d’une visite de la prison.

88 arrestations

Plus de 11'000 membres des forces de sécurité, soutenus par des dizaines de blindés, ont investi mercredi cette prison que le Tren de Aragua contrôlait totalement et avait transformé en une sorte de quartier général.

L’opération a fait un mort (un militaire), selon les autorités qui n’ont pas communiqué de bilan sur le nombre de blessés. Les autorités, qui ont annoncé 88 arrestations de membres du gang, ont invité la presse à effectuer une visite guidée, très encadrée et sans questions, d’une partie des installations samedi.

Piscine et bars dans la prison

Les journalistes ont ainsi pu voir les facettes atypiques de la prison avec sa piscine, son aire de jeux pour enfants ou des petits bars et restaurants, tandis que les autorités détruisaient un petit «quartier» de maisonnettes en briques, bois et tôle, qui jouxtaient l’un des bâtiments principaux. «Garde nationale bolivarienne: le Tren de Aragua c’est terminé!», pouvait on lire sur une porte.