Amériques: Le Panama va intensifier les expulsions de migrants

«Nous allons intensifier les actions visant à augmenter de manière progressive les déportations et les expulsions» de migrants, a annoncé la directrice nationale des migrations Samira Gozaine lors d’une conférence de presse. Le gouvernement compte également renforcer les mesures de sécurité dans les villes frontalières.

Plus de 348’000 migrants depuis janvier

Depuis le début de l’année plus de 348’000 migrants, principalement des Vénézuéliens, ont traversé l’inhospitalière forêt tropicale du Darien, dépassant largement le record établi pour toute l’année 2022 avec 248’000 migrants. Depuis avril, les autorités du Panama ont expulsé près de 500 personnes, a souligné Samira Gozaine, assurant cependant que le gouvernement allait faire appel à des vols charters pour intensifier les expulsions.

«Si 3000 personnes entrent (illégalement dans le pays), nous aimerions expulser les 3000, mais c’est impossible», a cependant concédé Samira Gozaine, écartant des expulsions massives. En août, entre 2500 et 3000 migrants en moyenne sont entrés chaque jour au Panama en provenance de Colombie. Cette situation a contraint le gouvernement à mettre en place plusieurs centres d’accueil dans tout le pays, avec le soutien d’agences internationales. La vague migratoire se poursuit bien que les États-Unis ont prévenu il y a plusieurs mois qu’ils ne permettraient pas à quiconque entrant illégalement au Panama d’entrer sur leur territoire.

Les migrants d’Amérique du Sud qui tentent d’atteindre les États-Unis, à travers l’Amérique centrale, passent la frontière naturelle du Darien, longue de 266 km et d’une superficie de 575’000 hectares. Ils font ce voyage malgré la présence d’animaux sauvages dangereux, de rivières en furie et d’organisations criminelles qui les volent ou exigent un paiement pour les guider sur leur route. En 2022, au moins 52 personnes sont mortes dans la forêt inhospitalière du Darien, selon les autorités, qui supposent que les décès pourraient être plus élevés.