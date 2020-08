Espace

Amerrissage à haut risque pour les deux astronautes de SpaceX

En dépit de la tempête Isaias, l’équipage de la capsule SpaceX a reçu dimanche le feu vert de la NASA pour amerrir au large de la Floride.

A quelques heures de l'arrivée, la capsule Crew Dragon de SpaceX se déplaçait à plus de 28’000 km/h.

Depuis 1975

«C'est le grand jour, Bob Behnken et Doug Hurley rentrent sur Terre», a tweeté la Nasa qui n'a pas fait amerrir d'astronautes depuis 1975 et dépend depuis près de dix ans des Russes pour les acheminer jusqu'au laboratoire orbital.

Les deux hommes ont fait leurs adieux samedi à leurs trois collègues restés sur l'ISS, à 400 km environ de la Terre, et ont quitté la station sans accroc autour de 23H34 GMT.

L'agence spatiale américaine a décidé de maintenir leur voyage malgré la tempête tropicale Isaias, qui charrie des vents violents et de fortes pluies sur la côte est de la Floride. Elle a toutefois renoncé au premier site envisagé, situé sur la côte Atlantique plus exposée.

Parachutes

A quelques heures de l'arrivée, la capsule Crew Dragon de SpaceX, société de l'excentrique entrepreneur Elon Musk, se déplaçait à plus de 28’000 km/h.

Si tout se passe comme prévu, de premiers parachutes se déploieront à environ 4,5 km d'altitude pour ralentir sa chute et les principaux parachutes s'ouvriront à 1,8 km de la Terre.

Un navire de la Nasa, GO Navigator, a été déployé sur place pour récupérer l'équipage qui subira immédiatement des examens médicaux avant d'être ramené sur la terre ferme.

La capsule Dragon Crew sera, elle, transportée sur un site de SpaceX en Floride pour une inspection de six semaines destinée à vérifier qu'elle pourra de nouveau servir de taxi de l'espace.

L'an dernier, elle a accompli cette mission à vide et sans incident. Si tout se répète à l'identique, SpaceX, qui transporte des cargaisons vers l'ISS depuis 2012, pourra se targuer d'être la première société privée à assurer la navette vers l'ISS pour des astronautes.

Thomas Pesquet en 2021

Le 30 mai, la société d'Elon Musk, créateur de PayPal ou des véhicules électriques Tesla, avait réussi un premier exploit en acheminant Bob Behnken et Doug Hurley jusqu'au laboratoire orbital.

Pour trois milliards de dollars, accordés depuis 2011 dans le cadre d'un contrat à prix fixe, SpaceX a promis à la Nasa six allers-retours vers l'ISS, avec quatre astronautes à bord.

La prochaine mission, prévue fin septembre, devrait transporter trois Américains, Michael Hopkins, Victor Glover, et Shannon Walker et un Japonais Soichi Noguchi, qui resteront six mois dans l'espace.