Festival de Cannes : Âmes sensibles s’abstenir: Cronenberg débarque sur la Croisette

Le réalisateur culte vient faire trembler Cannes avec «Les crimes du futur», une histoire d’ablation d’organes à vif.

Getty Images via AFP

Après huit ans d’absence, David Cronenberg renoue avec la course à la Palme d’or,

Parfum de souffre sur la Croisette lundi: un an après le couronnement de «Titane», le réalisateur culte David Cronenberg conte dans «Les crimes du futur», une histoire d’ablation d’organes à vif, qui promet de soulever les cœurs les mieux accrochés.

Au lendemain de la montée des marches de «Novembre», le film de Cédric Jimenez («Bac Nord») sur la traque des terroristes du 13-Novembre, avec une brochette d’acteurs et actrices français dont Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain ou Jérémie Renier, place aux stars du film de Cronenberg.

Viggo Mortensen et Léa Seydoux, duo accompagné de Kristen Stewart, fouleront le tapis rouge en soirée, avant une projection des «Crimes du futur» où les spectateurs devront attacher leur ceinture, promet le réalisateur, pape du gore.

Huit ans d’absence

Le Canadien de 79 ans sait y faire: dès ses débuts en compétition en 1996, il faisait scandale, divisant la critique mais remportant un Prix spécial du jury, avec «Crash». Ce film tout de sexe, de violence et d’accidents de voiture a inspiré une certaine Julia Ducournau, Palme d’or 2021, pour «Titane».

Après huit ans d’absence, celui qui pensait en avoir fini avec la réalisation renoue avec la course à la Palme d’or, avec ses thèmes de prédilection, le corps et ses métamorphoses. «Je m’attends à ce que des spectateurs quittent la salle. Il y a des scènes très impressionnantes», se délectait récemment Cronenberg dans la presse américaine. «Des gens ayant déjà vu le film ont rapporté que les vingt dernières minutes seront difficiles pour certains, et qu’il y aura des départs».