Amherd veut la journée d'info de l'armée obligatoire pour les femmes

«Nous allons rendre la journée d’information de l’armée obligatoire pour les femmes», a déclaré lundi soir Viola Amherd, qui est à la tête du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) dans l’émission «Eco Talk» de la « SRF » (article en allemand).

À noter que l’idée n’est pas nouvelle: en 2017 Guy Parmelin et les directeurs cantonaux des affaires militaires s’étaient mis d’accord pour rendre la journée d’information obligatoire pour tout le monde et ce… dès 2020. Et si Viola Amherd semble déterminée à concrétiser son idée, elle est consciente que cela ne pourra pas se faire du jour au lendemain. «Il faut une modification de la Constitution, cela prend du temps», conclut-elle.