Rebel Wilson : Amincie, elle est mieux traitée par les gens

Depuis qu’elle a perdu ses kilos en trop, l’actrice Rebel Wilson constate des changements étonnants dans son quotidien.

«Ce que j’ai trouvé intéressant de voir, c’est la façon dont les personnes me traitent maintenant, a-t-elle confié dans l’émission radio «The Morning Crew With Hughesy, Ed and Erin». Parfois, quand on est gros, les gens ne vous regardent pas vraiment. Maintenant que je suis mince, on me propose de porter mes courses jusqu’à ma voiture, on me tient la porte quand j’entre dans un bâtiment. C’est là que je me suis dit: «C’est donc ça que les autres personnes vivent tous les jours?»