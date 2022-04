France : Amir bientôt papa pour la deuxième fois

L’épouse du chanteur a annoncé sa grossesse sur Instagram. Le couple a déjà un fils âgé de 3 ans.

La famille d’Amir est sur le point de s’agrandir. Sur Instagram, sa femme, Lital, a posté une photo d’elle dévoilant un ventre déjà très arrondi sur lequel le chanteur, qui s’apprête à monter sur les planches, et son premier fils posent chacun une main. La décoratrice d’intérieur a commenté le cliché d’un seul mot: «bénie». Pour le moment, on ignore la date prévue de l’accouchement et le sexe du bébé à venir. Plusieurs personnalités, comme Carla Bruni, la chanteuse Alma ou encore la journaliste Émilie Lopez, ont adressé leurs félicitations au couple.