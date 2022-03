France : Amir embrasse une nouvelle carrière

Le chanteur sera à voir en tant que comédien sur les planches d’un théâtre parisien au printemps 2022.

L’artiste, qui a chanté aux secondes noces de Carla Moreau et Kevin Guedj, incarnera Alfred Nakache, surnommé le nageur d’Auschwitz, dans «Sélectionné». La pièce sera à l’affiche du théâtre Édouard-VII, à Paris, dès le 26 avril 2022. Amir, 37 ans, a annoncé la nouvelle sur Instagram. «Alfred Nakache était un homme extraordinaire. Malgré lui peut-être, mais son histoire est grande. Elle mérite d’être racontée, partagée, transmise. Elle se doit de nous inspirer, de nous mettre en colère, de nous attendrir, de nous souder, nous renforcer. Cet homme m’a troublé. Il était grand. Si grand que parfois je me demande si j’en ai les épaules… Mais j’ose bien me lancer, pour lui. Pour le défi. Seul en scène pour 18 représentations exceptionnelles», a écrit celui dont le dernier album en date, «Ressources», s’est vendu comme des petits pains.