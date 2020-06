France

Amir se fait lyncher par les internautes

Bien malgré lui, le chanteur a provoqué la polémique en postant une photo sur Twitter qui n’a pas plu.

Amir était loin d’imaginer l’indignation qu’il allait provoquer sur le Net en postant une photo de lui sur Twitter , lundi 1er juin 2020. Sur l’image, le chanteur français apparaît debout dans une rue, tenant une pancarte sur laquelle est écrit: «Il suffit de vivre, c’est bon.» Il n’en a pas fallu plus pour scandaliser de nombreux internautes. Ceux-ci ont vu une ressemblance entre ce cliché et d’autres montrant les manifestants indignés par la mort brutale de George Floyd, Afro-Américain de 46 ans, après son arrestation policière extrêmement violente à Minneapolis, il y a quelques jours. Sur leurs pancartes, on peut lire le slogan «Black Lives Matter» (La vie des Noirs compte).

L’artiste de 35 ans s’est donc fait tacler sur les réseaux sociaux. «Et le trophée de l’idiot du village est décerné à Amir pour son manque de culture et qui semble ne pas comprendre la situation actuelle», lui a balancé une femme. Si d’autres lui ont fait comprendre que sa maladresse allait couler sa carrière, certains ont pris la défense d’Amir. «L’erreur est humaine», a tweeté une fan. Une autre a précisé que l’ex-candidat de l’Eurovision était «l’homme le plus généreux, le plus gentil et évidemment le moins raciste». Face à cette polémique, Amir a rapidement réagi en postant une nouvelle version de la photo incriminée avec cette fois le message «RIP George Floyd». «Mon dernier tweet n’avait absolument rien à voir avec l’actualité. Comment croire autre chose !? Chaque vie compte», a-t-il écrit sous le hashtag BlackLivesMatter. Selon plusieurs abonnés, le premier message d’Amir était juste un indice au sujet de son prochain single…