Coéquipier d’Amiri, Jonathan Tah a livré sa vision des faits devant l es caméra s de DAZN . « Le premier bilan que je tire du match , et que je trouve très amer, est la situation concern ant Nadiem Amiri. Ses origines, les origines de ses parents ont été insultées…» Et l e défenseur central de Leverkusen de dévoiler la teneur supposée de l’échange : «Il y a eu des discussions et le mot « Afghan de m …» est tombé.» On peut supposer que l’insulte a été proférée par Hübner mais rien ne permet de l’affirmer de façon péremptoire.