Proche-Orient : Amnesty dénonce des exactions sur les réfugiés syriens de retour en Syrie

L’ONG appelle les pays qui accueillent des réfugiés syriens à ne pas leur imposer un retour «forcé» vers la Syrie, où ils sont parfois victimes d’exactions.

Des services de sécurité «ont soumis des femmes, des enfants et des hommes (…) à des détentions illégales et arbitraires, des tortures et autres mauvais traitements, notamment des viols et des violences sexuelles», parfois contre des enfants, résume Amnesty international dans son rapport intitulé «Tu vas à ta mort».