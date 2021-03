Proche-Orient : Amnesty dénonce la «torture» de détenus syriens au Liban

Une vingtaine de réfugiés syriens au Liban ont décrit à l’ONG Amnesty International des «des actes de torture» lors de leur détention au Liban.

Amnesty International a dénoncé mardi des détentions arbitraires et «des actes de torture» infligés au Liban à une vingtaine de réfugiés syriens, dont des mineurs, fustigeant «des traitements cruels et discriminatoires». Dans un nouveau rapport, l’organisation internationale détaille les cas de 26 Syriens --dont quatre mineurs et deux femmes-- détenus de quelques mois à plusieurs années entre 2014 et aujourd’hui pour des accusations «liées au terrorisme». Parmi eux, six hommes sont encore derrière les barreaux.