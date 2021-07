Mer Méditerranée : Amnesty dénonce le traitement «atroce» des migrants en Libye

Amnesty International appelle les autorités libyennes à fermer «immédiatement» les centres de détention où les migrants subissent un traitement «atroce».

«Complicité des États européens»

«Ce rapport effroyable jette une nouvelle lumière sur les souffrances des personnes interceptées en mer et renvoyées en Libye, où elles sont immédiatement détenues arbitrairement et systématiquement soumises à des actes de torture, des violences sexuelles, au travail forcé et à d’autres formes d’exploitation en toute impunité», a indiqué Diana Eltahawy, directrice régionale adjointe d’Amnesty pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.