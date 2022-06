Birmanie : Amnesty dénonce «une nouvelle vague de crimes de guerre»

L’ONG Amnesty International accuse la junte birmane d’exactions à cause de raids aériens et de tirs d’artillerie contre les civils.

Amnesty International a dénoncé mercredi «une nouvelle vague de crimes de guerre et probablement de crimes contre l’humanité» en Birmanie où la junte a multiplié les raids aériens et les tirs d’artillerie contre les populations civiles. L’armée, au pouvoir depuis le coup d’État de 2021, a intensifié entre décembre et mars derniers ses attaques dans l’est du pays, les troupes terrestres procédant à des exécutions extrajudiciaires, pillant et incendiant des villages, relève l’ONG dans son rapport.