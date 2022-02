Israël : Amnesty évoque un «apartheid» à l’égard des Palestiniens

Mardi, après d’autres organisations de défense des droits humains, Amnesty a réagi au sort fait aux Palestiniens en Israël, qui conteste cette analyse.

Comme des ONG locales et Human Rights Watch (HRW), Amnesty International a qualifié mardi «d’apartheid» la politique d’Israël envers les Palestiniens, traités comme un «groupe racial inférieur», selon cette organisation de défense des droits humains dont les propos sont fustigés par l’État hébreu. En avril 2021, HRW avait jeté un pavé dans la mare en rejoignant des ONG palestiniennes et israéliennes qui avaient décidé d’utiliser le terme «apartheid» pour désigner les politiques d’Israël envers les Palestiniens et les Arabes israéliens, descendants des Palestiniens restés en Israël après la création du pays en 1948.