Birmanie : Amnistie décrétée pour les 75 ans de l’indépendance

La junte birmane va libérer plus de 7000 prisonniers pour marquer le 75e anniversaire de l’indépendance du pays, à la suite d’un défilé militaire aux allures de démonstration de force dans la capitale et quelques jours après la condamnation de l’ex-dirigeante civile Aung San Suu Kyi à 33 ans de prison au total.

À l’aube, des chars d’assaut, lance-missiles et véhicules blindés ont parcouru les rues de la capitale, donnant le coup d’envoi d’une parade militaire. Des fonctionnaires et des lycéens ont suivi les soldats, accompagnés par une fanfare militaire, et 750 colombes de la «paix» ont été lâchées pour marquer l’occasion, selon les médias d’État. Plus tard mercredi, la junte a annoncé qu’elle libérerait 7012 prisonniers pour cet anniversaire, sans préciser si l’amnistie inclurait des personnes emprisonnées dans le cadre de la répression contre la dissidence.