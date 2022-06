Martin Garrix : Amoché par une bouteille lancée sur scène

Le DJ néerlandais Martin Garrix a pris une bouteille en verre en pleine figure alors qu’il se produisait à l’Omnia, à Las Vegas.

Vendredi 10 juin 2022, l’ex-Meilleur DJ du monde, qui a récemment sorti son premier album , était aux platines de l’Omnia, un des plus prestigieux clubs de la ville du péché. Tout se déroulait normalement jusqu’à ce qu’une personne du public lance une bouteille en verre au visage de Martin Garrix, ainsi que le rapporte Guettapen.com. Le Néerlandais de 26 ans a été légèrement coupé à l’arcade et sous l’œil droit ainsi qu’on a pu le voir sur sa story Instagram .

«À la personne qui m’a lancé une bouteille durant mon show, je t’envoie tout mon amour. J’espère que tu passes une bonne journée et que tu as apprécié ce moment», a ironisé le DJ, au lendemain de sa mésaventure, tout en affirmant que c’était «un bon lancer». On ignore tout du sort de l’indélicat ni même s’il a été repéré par la sécurité du prestigieux club. Fin mars 2022, le rappeur Tyler, the Creator avait interrompu un concert s’énervant du fait que quelqu’un du public avait lancé sur scène ce qui semblait être un morceau de carton.