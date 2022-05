Diplomatie : Amorce d’un dégel des relations entre la Chine et l’Australie

Les autorités chinoises ont félicité le nouveau premier ministre australien Anthony Albanese pour son élection. Un premier pas après des mois de brouille diplomatique entre les deux pays.

«La partie chinoise est prête à travailler avec la partie australienne pour se pencher sur le passé et regarder vers l’avenir (…) pour promouvoir la croissance saine et constante de leur partenariat stratégique global», a déclaré Li Keqiang, cité lundi soir par l’agence officielle Chine nouvelle. Les relations entre Pékin et Canberra sont au plus bas depuis 2020, dans la foulée du Covid-19 et de la demande par l’Australie d’une enquête indépendante sur les origines de la pandémie.