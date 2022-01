twitch : Amouranth se voit déjà rappeuse

Après le succès de son tout premier clip, la populaire streameuse songe à une carrière musicale dans le rap.

Kaitlyn «Amouranth» Siragusa touche à tout. Fraîchement intronisée playmate pour Playboy, la streameuse connue pour ses séances de jacuzzi en direct sur Twitch vient aussi de s’essayer au rap pour s’amuser. «Les fesses serrées et les seins qui rebondissent, je fais bouger l’argent. Le monde entier me demande s'il peut voir mes atouts», chante-t-elle dans le refrain.

Mais l’enthousiasme de ses fans pourrait la pousser à viser plus haut. Plus d’un demi-million d’internautes ont en effet regardé son clip «Down Bad». «Je vais faire un album, a déclaré à ses fans l’Américaine de 28 ans. Je vais le faire». Elle promet cependant de s’y mettre seulement si sa vidéo parodique atteint le million de vues. «Et cette fois, je vais y aller à fond avec un gros budget et travailler avec des professionnels. Et je ferai en sorte que ce ne soit pas une parodie», a-t-elle ajouté. La performeuse a également laissé entendre qu’elle avait d’autres chansons en préparation.