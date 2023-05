Cara Delevingne: Amoureuse de Shailene Woodley sur grand écran

En plus d’être un top model très demandé, Cara Delevingne, qui a suivi une cure de désintoxication fin 2022, compte bien se faire un nom en tant qu’actrice. Après avoir joué dans «Suicide Squad», en 2016, dans «Valérian et la Cité des mille planètes», en 2017, ainsi que dans les séries «Carnival Row» et «Only Murders in the Building», la Britannique de 30 ans sera à l’affiche d’un biopic sur la légendaire auteure de thrillers Patricia Highsmith, selon Deadline. Dans ce long métrage intitulé «The Murderous Ms. Highsmith», Cara, ouvertement bi, incarnera l’une des amantes de la romancière américaine qui sera interprétée par Shailene Woodley, révélée dans la saga «Divergente».