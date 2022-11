Cher en couple avec Alexander Edwards

Cher : Amoureuse d’un rappeur de 40 ans son cadet

Cher est amoureuse et le fait savoir. C’est via Twitter que la chanteuse de 76 ans a officialisé sa relation avec Alexander Edwards, un rappeur et producteur américain de 40 ans son cadet. Après avoir partagé une photo de son nouveau compagnon, celle-ci a tenu à répondre à certains de ses fans dubitatifs face à ce grand écart d’âge. «Il me traite comme une reine», a-t-elle tenu à rassurer sur le réseau social.