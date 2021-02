Brésil : Amoureuse, une ado de 16 ans aide son beau-père à éradiquer sa famille

Un homme de 34 ans a été arrêté cette semaine à Sao Paulo pour le meurtre de son épouse et de sa belle-fille de 9 ans. Son autre belle-fille, complice, a également été interpellée.

La ville de Sao Paulo a été secouée cette semaine par le dénouement d’un fait divers sordide. Arrêté lundi, Fabricio Arena a avoué avoir tué sa femme Cristiane en novembre 2020 et sa belle-fille Karoline Guimaraes, 9 ans, un mois plus tard. Âgée de 16 ans, l’autre belle-fille du Brésilien de 34 ans a également été interpellée. Elle nie avoir tué sa mère et sa sœur, mais a guidé la police vers leurs corps, mardi. Cristiane et Karoline avaient été enterrées sous une terrasse en béton devant leur maison de Sao Paulo, rapporte G1.