Vincent Lacoste : Amoureux d’Adèle Exarchopoulos dans le dernier Pixar 

À en croire le pitch du film «Elémentaire», le proverbe «les opposés s’attirent» l’emporte sur «qui se ressemble, s’assemble». Dans la ville d’Element City, les êtres de feu, d’eau et d’air vivent en totale harmonie, sans toutefois trop se mélanger. Mais le destin réunira deux éléments que tout oppose: une jeune femme téméraire en feu et un garçon fait d’eau, très sensible et divertissant. Devant tant de différences, impossible de songer à vivre une simple amitié… et encore moins une histoire d’amour, qui, pourtant, va se développer par la force des choses.