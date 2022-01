Moutier (BE) : Amphétamine, MDMA, cocaïne… Les dealers étaient sur tous les fronts

Deux trafiquants de drogues ont été arrêtés. Ils étaient en possession de toutes sortes de stupéfiants.

La Police cantonale bernoise a démantelé un important trafic de stupéfiants. Deux hommes ont été interpellés à leur domicile, à Moutier, les 2 et 4 février 2021 et placés en détention provisoire. Les perquisitions effectuées à leur domicile ont permis de saisir deux kilos d’amphétamine, plus de 730 grammes de MDMA, plus de 2000 pilules d’ecstasy, 90 grammes de cocaïne ainsi que plusieurs autres drogues en petites quantités. De l’argent liquide a également été saisi sur place.