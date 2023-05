Amphétamines et cocaïne: une patineuse helvético-américaine prend quatre ans

Lors d’un contrôle antidopage en compétition à l’occasion des Championnats de Suisse Elite 2021, la patineuse artistique Jessica Pfund (25 ans) a été contrôlée positive à l’amphétamine, à la cocaïne et à ses métabolites, substances interdites en compétition, a communiqué Swiss Olympic mercredi.

Suspension et amende

La Chambre disciplinaire du sport suisse a condamné l’athlète de 25 ans à une suspension de quatre ans pour présence et utilisation de substances interdites en compétition. La suspension est effective depuis le 6 janvier 2022, date du début de la suspension provisoire, et s’applique à tous les sports et à toutes les fonctions sportives dans le monde.