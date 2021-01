Villars-sur-Ollon (VD) : Privé de bras à cause du coronavirus, l’hôtel ferme

Entre les employés positifs et ceux en quarantaine, le RoyAlp a décidé de fermer à titre provisoire par manque de personnel, vendredi soir. Des clients du cinq 5 étoiles ont été relogés, les autres ont préféré écourter leur séjour.

Les coups durs se suivent et ne se ressemblent pas pour le RoyAlp. Le seul hôtel cinq étoiles de la station vaudoise de Villars-Gryon a décidé d’interrompre provisoirement ses activités, vendredi aux environs de 17h. L’établissement a confirmé l’information révélée par la Rts. «Nous avons décidé de fermer car sur 92 employés, 16 sont positifs et 45 sont en quarantaine. Nous n’avions plus assez de personnel pour offrir un service digne du standing d’un cinq étoiles», a expliqué Levente György-Mozes, responsable des ventes et du marketing de l’hôtel.