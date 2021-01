Problème: aucun hôpital de la région ne se trouvait en mesure de l’accueillir, en raison des fortes affluences générées par la Covid-19. Grâce à sa marraine, elle-même médecin, il a pu être transféré à Culiacán , à plus de 1000 km de Mexico . Au bout de trois jours, il lui a été annoncé que sa jambe était trop infectée et qu’il fallait recourir à l’amputation.

«Au début, mes parents ne voulaient pas, témoigne-t-il. Ils voulaient un deuxième avis, parce qu’ils savent ce que le football signifie pour moi, mais les médecins ont dit qu’il n’y avait pas le temps. À ce moment-là, des milliers de choses me passaient par la tête. Je pensais à l’arrêt de ma carrière de footballeur, qu’elle était courte, je me demandais pourquoi cela m’arrivait à moi, aux sacrifices que j’ai fait pour arriver à un niveau professionnel.»

Même si l’intéressé doit dire adieu à son rêve, il préfère voir l’aspect positif de la situation: «Les choses arrivent pour une raison, il y a toujours un destin et un pourquoi. On ne peut pas être vaincu ou tomber dans la dépression. Il faut voir le côté positif des choses et faire confiance à Dieu, parce que c’est le plus sage et puissant.»