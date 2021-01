France : Amputé il y a 23 ans, un Islandais se réveille avec des bras

Un ouvrier électricien avait été grièvement blessé lors d’un accident de travail survenu en Islande en 1998. Devenu «homme-tronc», il s’est fait greffer deux bras en France le 13 janvier.

«Mon mari ne manquait de rien»

«J’arrive!»

Au total, une cinquantaine de personnes ont participé à cette prouesse. «On avait un groupe WhatsApp et quand on a su qu’on avait un donneur, tout le monde a répondu: j’arrive!» raconte le professeur Emmanuel Morelon, responsable de la thérapie immuno-suppressive destinée à éviter le rejet de la greffe.

La transplantation a duré ensuite 1h50 pour le bras droit, 2h20 pour le gauche. Reconstruction osseuse d’abord, puis revascularisation des membres avec suture des artères et des veines, avant le plus long: raccordement des muscles, des tendons et des nerfs, et enfin la mise en place de la peau.